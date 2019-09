Amauri: «Juve, bel colpo De Ligt. Chiellini non può durare in eterno»

Amauri, ex attaccante della Juve, applaude i bianconeri per l’investimento De Ligt che offre garanzie al reparto difensivo

Intervistato da Juvenews.eu, Amauri ha spiegato che il colpo De Ligt è stato il movimento di mercato bianconero che ha più gradito.

L’attaccante chiarisce: «La Juve aveva già una squadra completa che è stata ulteriormente migliorata dagli ultimi acquisti come ad esempio De Ligt che è stato preso anche in ottica futura perché il fortissimo duo Bonucci-Chiellini non può durare in eterno. E’ sicuramente un difensore molto interessante»