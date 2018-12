Ambrosini e Raul, ex calciatori alla maratona di New York

Tutto è pronto per l’evento sportivo dell’anno a New York, la storica maratona. Tra gli iscritti anche Massimo Ambrosini e Raul

L’ ex capitano del Milan Massimo Ambrosini è pronto per la maratona più celebre al mondo, quella di New York. Lo storico centrocampista rossonero rappresenterà proprio la fondazione del suo vecchio club insieme a Max Brigante di Radio 105, tifosissimo del Diavolo.

RAUL IN FORMA SMAGLIANTE: A correre i 42 km intorno a Central Park, ci saranno ben 50 mila partecipanti. Tra questi molti volti noti del calcio italiano e non solo. Ne è un esempio Raul Gonzalez Blanco, ex stella del Real Madrid, che si prepara ormai da diverse settimane con il team Santander per l’appuntamento nella Grande Mela. Prima di Ambrosini e Raul diversi gli ex calciatori che hanno avuto esperienze con il running, tra i tanti Roberto Pruzzo, centravanti della Roma degli anni ’80, e l’attuale tecnico del Barcellona Luis Enrique, che nel 2005 proprio a NY aveva fatto registrare l’ottimo tempo di 3 ore 14 minuti e 9 secondi.