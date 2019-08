Amichevole Inter-Gozzano 2-0: Lukaku ancora in gol

Amichevole Inter-Gozzano, vittoria per 2-0 per i nerazzurri: ancora in gol Romelu Lukaku. Rete anche di Politano

L’Inter stamattina ha disputato un’amichevole a porte chiuse contro il Gozzano. La partita si è disputata al Suning Training Center, per alcuni lavori in corso alla Pinetina.

Vittoria per 2-0 per la squadra di Antonio Conte. Ancora in gol Romelu Lukaku, che mette subito a tacere tutte le critiche. Raddoppio di Matteo Politano, che fissa il risultato sul 2-0. Assente Godin, ancora alle prese con alcune noie muscolari, secondo Sky Sport.