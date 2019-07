Amichevole Lugano-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Amichevole Lugano-Inter in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la prima amichevole stagionale della squadra di Antonio Conte

Antonio Conte fa il suo debutto sulla panchina dell’Inter nella prima amichevole stagionale dei nerazzurri contro gli svizzeri del Lugano, valida per la Casinò Cup. Amichevole Lugano-Inter: i nerazzurri, pur privi di alcuni importanti elementi, che avranno un surplus di ferie per aver preso parte agli impegni con le rispettive Nazionali, potranno comunque presentarsi in campo con una formazione competitiva, in quella che sarà la prima uscita della stagione 2019/2020, che gli attende come grandi protagonisti e fra i principali rivali della Juventus nella lotta Scudetto.

La gara amichevole Lugano-Inter, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 17.30 di domenica 14 luglio 2019 nella cornice dello Stadio Comunale di Cornaredo, impianto che ospita le partite interne della formazione elvetica con una capienza di più di 7000 spettatori. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sportitalia (canale 60 del Digitale terrestre), e sarà visibile anche in streaming collegandosi alla pagina ufficiale dell’emittente.

Lugano-Inter

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: Domenica 14 luglio 2019

Fischio d’inizio: ore 17.30

Dove vederla in tv e streaming: Sportitalia

Stadio: Stadio Comunale di Cornaredo (Lugano, Svizzera)



Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Sensi, Brozovic, Perisic; Longo, Colidio. All. Conte



