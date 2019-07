Amichevole Sassuolo: vittoria dei neroverdi sul Sudtirol. Interessanti indicazioni dal campo per mister De Zerbi

Il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi ha trionfato in amichevole contro il Sudtirol, formazione che milita in Lega Pro. Partita non brillantissima dei neroverdi, ma importante per lo sviluppo della preparazione.

Vittoria per 2 a 0 sul Sudtirol, con Caputo schierato dal primo minuto. Alfred Duncan, alla fine del primo tempo apre le marcature, poi al 33′ del secondo tempo Enrico Brignola fissa il risultato sul 2 a 0.