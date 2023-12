Amoruso: «Vlahovic? Alla Juve devi fare gol e ho paura che il rigore sbagliato possa incidere sulla sua fiducia»

Nicola Amoruso, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ultime prestazioni di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve

Nicola Amoruso, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ultime prestazioni di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve.

AMORUSO – «Osimhen deve ritrovare la condizione, ma è un giocatore che a differenza di Vlahovic riesce a incidere in un modo o nell’altro. Vlahovic ha più difficoltà, è partito in modo brillante e ha fatto subito 4 gol, poi ha avuto qualche problema fisico. Sembra un po’ avulso dalla manovra, deve entrare un po’ nella parte di quegli attaccanti che nei momenti di difficoltà possono incidere. Alla Juve devi fare gol e ho paura che il rigore sbagliato possa incidere sulla sua fiducia. Non discuto le qualità del giocatore, ma deve fare di più e capire quali sono le idee dei compagni. E la Juve deve metterlo nelle condizioni di far gol. Sono convinto può fare meglio rispetto a quanto fatto fino ad ora».