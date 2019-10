Ancelotti Napoli, il tecnico riflette sul suo futuro: gli scenari

Ancelotti Napoli, il tecnico riflette sul suo futuro: in caso di mancata crescita della squadra, gli scenari potrebbero cambiare

Un banco di prova per il presente, ma anche per il futuro. Napoli-Torino dirà qualcosa in più sulle ambizioni stagionali degli azzurri. E, al contempo, anche sul futuro in terra partenopea di Ancelotti.

Il tecnico, infatti, attende risposte dalla squadra anche per valutare eventuali mancati progressi del ciclo. Riflessione che lo spingerebbe – secondo Il Corriere dello Sport – a considerare un addio a fine stagione, con un anno d’anticipo sulla scadenza naturale del contratto.