Anche Vinicius omaggia Pelé: «Ho letto e conservato tutti i suoi messaggi»

Anche il giovane Vinicius ricorda Pelé il giorno della scomparsa: « La tua eredità non sarà mai dimenticata»

Anche Vinicius, l’ultimo in ordine cronologico dei grandi talenti offensivi della verdeoro, ha voluto ricordare Pelé con un lungo messaggio su Instagram. Di seguito le sue parole.

«Re, maestà, esempio. Pelé è amore, generosità. Ci ha lasciato il giocatore che ha cambiato il calcio, il più grande di tutti. Parole sempre gentili e incoraggianti su di me. Ho letto e conservato tutti i messaggi che mi hai inviato. Quando mi ha sostenuto in un momento delicato o quando ha festeggiato i miei traguardi. E, che onore, averti onorato nella celebrazione del mio primo gol ai Mondiali. Per fortuna ho potuto dirti quando eri in vita che tu sarai sempre il mio punto di riferimento. La tua eredità non sarà mai dimenticata. Pelé è eterno. Ti amo, re».