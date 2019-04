Ancora Floccari: secondo gol consecutivo, la Spal si aggrappa a lui

Secondo gol consecutivo per Floccari: dopo la Juventus punisce anche l’Empoli. Dopo un anno senza gol ne arrivano due di fila per l’attaccante

Momento magico per Sergio Floccari, che dopo il gol contro la Juve di una settimana fa, si ripete questa volta contro l’Empoli. Arrivano dunque due gol consecutivi importantissimi, dopo che non segnava in Serie A dal 21 Gennaio 2018. Un colpo di testa sotto la traversa per portare la Spal avanti al Castellani in una sfida fondamentale in chiave salvezza. Gli uomini di Semplici avranno ancora da giocare tutto il secondo tempo, ma con un Floccari così, tutto si può sperare.