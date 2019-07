André Anderson: «Giocare con giocatori forti alla Lazio è importante»

André Anderson, centrocampista della Lazio, parla dopo la sfida con la Virtus Entella: le parole del brasiliano

Il centrocampista André Anderson parla dopo l’amichevole della Lazio contro la Virtus Entella. Le sue parole al canale del club.

RITIRO E SALERNITANA – «Dobbiamo continuare a lavorare bene, finora ci siamo impegnati tanto durante questi primi undici giorni di ritiro, dobbiamo andare avanti così. Salerno è una piazza difficile, ma lì ho fatto bene e mi ha migliorato avendo acquisito tanta esperienza».

LAZIO – «Giocare con calciatori così forti qui alla Lazio per me è molto più facile. Voglio giocare, ma devo rispettare i calciatori biancocelesti che sono qui da più tempo; per me è già molto importante essere qui, era il mio primo obiettivo. Ora devo continuare a lavorare”