André Silva Milan, salta il trasferimento al Monaco: la situazione

André Silva Milan, il trasferimento al Monaco è saltato: l’accordo sembrava ad un passo ma c’è stata una frenata. La situazione

André Silva rimane al Milan. Almeno per ora. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe stato un brusco stop nella trattativa che avrebbe portato il portoghese al Monaco.

Allo stato attuale, secondo l’edizione online del quotidiano, la trattativa non andrà in porto. Il Milan che, di fatto, era già pronto a reinvestire quanto incassato – 30 milioni di euro – per rinforzare l’organico di Giampaolo.