Andrè Silva, ufficiale: il portoghese è un giocatore dell’Eintracht di Francoforte. L’annuncio su Twitter del club tedesco

L’Eintracht di Francoforte annuncia, ufficialmente, l’acquisto di Andrè Silva. L’ex attaccante del Milan arriva nell’operazione che ha portato Ante Rebic in rossonero.

L’attaccante croato, ex Fiorentina, andrà a rinforzare l’attacco del Milan, dopo l’arrivo di Rafael Leao e la conferma di Piatek. L’annuncio del club tedesco è arrivato via Twitter: il portoghese si trasferisce in Germania con un prestito biennale, stessa formula di Rebic.