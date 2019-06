Andreazzoli sugli addii di Totti e De Rossi: «Sembra impossibile». Il neo tecnico del Genoa parla in conferenza stampa

Stuzzicato sul tema in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli – in qualità di ex allenatore della Roma – ha commentato così gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Le sue parole: «Con loro ho vissuto momenti indimenticabili, sia nella veste di amico, di ascoltatore che di allenatore. Chiaro che sembrerebbe impossibile pensare alla Roma senza questi due nomi, ma così è. Sono situazioni della vita che vanno accettate».