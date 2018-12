Anelka, ruolo di consulente al Roda

L’ex attaccante di Juventus, Chelsea e Real Madrid Nicolas Anelka sarà il nuovo consulente del Roda, club militante in Eredivisie

Nuova avventura per Nicolas Anelka nel mondo del calcio. L’ex attaccante – tra le altre – di Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e Juventus è pronto ad iniziare la carriera di consulente. Il francese, ritiratosi nel 2015 dopo l’esperienza in India con il Mumbai City, ricoprirà infatti la carica di consulente del club nel Roda, squadra militante in Eredivisie, il massimo campionato olandese di calcio. Già allenatore con il Shanghai Shenhua e lo stesso Mumbai City, proverà ora a rilanciarsi come consulente.