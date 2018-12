Angella: «Credo di aver giocato una buona partita»

Le parole di Gabriele Angella, difensore dell’Udinese, al termine del match vinto contro il Crotone

Gabriele Angella, difensore dell’Udinese, ha commentato così ai microfoni la vittoria di quest’oggi sul Crotone: «Credo di aver giocato una buona partita. Chi gioca meno è sempre in difficoltà. Personalmente cerco di allenarmi sempre al massimo, dando tutto per farmi trovare pronto quando il mister sceglie di schierarmi. Oggi ho giocato una buona partita come tutta la squadra. Non era semplice sostituire il capitano, ma penso di averlo fatto bene. Siamo alla terza vittoria consecutiva e di certo non è un caso. Il mister ci ha dato tranquillità e anche quest’oggi si è visto. Siamo partita un po’ male, ma poi le qualità del gruppo sono venute fuori. La prima mezz’ora il Crotone ha fatto una buona partita e potevano nascere delle difficoltà»

SU THEREAU – «Sa gestire sia i momenti difficili che quelli più felici. Per noi è un punto di riferimento ed è uno di quei calciatori che possono cambiare le partite. Ora andiamo a Genoa per provare a fare la nostra partita. La mia situazione? Le decisioni non spettano a me, ma credo che noi calciatori che non giochiamo molto, quando veniamo chiamati in causa, dobbiamo sempre dimostrare il nostro valore».