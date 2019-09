Ankersen Genoa, ufficiale l’arrivo del terzino danese: trattativa andata a buon fine. Il laterale di difesa sostituisce Romulo

Il Genoa mette a punto un’operazione di mercato alla quale lavorava da diversi giorni. Il club del presidente Preziosi, infatti, ha depositato in Lega il contratto di Peter Ankersen, terzino danese classe 1990.

Ankersen prende il posto di Romulo, finito al Brescia. Operazione andata a buon fine anche per lo sponsor dei due danesi in squadra, ovvero Schone e Lerager. Rinforzo d’esperienza per Andreazzoli.