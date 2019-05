Antonio Conte è ancora la prima scelta della Roma, ma il suo ingaggio è tutt’altro che certo. I giallorossi, sfumato il tecnico leccese, punterebbero sulla conferma di Claudio Ranieri

Il futuro della panchina della Roma resta ancora piuttosto nebuloso, nonostante i tanti nomi circolati ultimamente. Di sicuro c’è che, ad oggi, la prima scelta del club giallorosso resta quella di Antonio Conte: sull’ex tecnico del Chelsea negli ultimi giorni si è registrato il sorpasso dell’Inter (ipotesi al momento più probabile), ma non è da escludere nemmeno il possibile inserimento di un club straniero tra Paris Saint-Germain e Manchester United. Tradotto anche in altri termini: dovrà essere adesso la Roma a studiare un piano di riserva nel caso in cui l’allenatore leccese, fino a qualche tempo fa davvero vicino alla firma, dovesse alla fine decidere di declinare l’offerta.

Come riporta stamane il Corriere dello Sport la seconda ipotesi giallorossa per la panchina al momento è quella della conferma di Claudio Ranieri: il tecnico testaccino, arrivato nemmeno un paio di mesi fa circa in sostituzione di Eusebio Di Francesco come traghettatore da qui alla fine della stagione, è molto amato dalla piazza e stimato dai giocatori, non è dunque da escludere che possa giocarsi la riconferma, specie in caso di insperata qualificazione della Roma alla prossima Champions League. Da non sottovalutare le voci provenienti ieri dalla Francia che vedrebbero anche José Mourinho come candidato alla panchina capitolina (anche se ad oggi è difficile avere un riscontro), mentre sono in netto calo le quotazioni di Maurizio Sarri, verso la conferma sulla panchina del Chelsea.