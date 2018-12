Apple presenta una nuova app per racchiudere tutto il calcio

La Apple lancia una nuova sfida: creare una app che contenga tutti i programmi televisivi, calcio compreso, rivoluzionando così il sistema

Durante l’ultimo KeyNote «Hello Again» la Apple ha presentato ufficialmente la nuova app denominata TV. Quest’ultima rappresenterà, secondo gli esperti, una vera e propria rivoluzione nel campo della televisone e quindi anche del calcio televisivo. L’applicazione godrà di un catalogo interattivo dal quale si potrà selezionare la partita che si desidera. L’elenco avrà una vastissima possibilità di scelta, perché attraverso l’app si potranno ricevere sia i segnali della tv tradizionale sia quelli della pay-tv.

ABBONARSI PER VEDERE TUTTO: Chiunque sia appassionato di calcio sogna di poter vedere tutto ciò che gli interessa del mondo del pallone in una sola piattaforma. Questo sarà possibile con TV. Basterà semplicemente abbonarsi all’app che Apple metterà a disposizione dei suoi clienti. Il prezzo? attualmente non si conosce ancora quanto potrà costare, ma molto dipenderà dalla concorrenza e da quante cose si vorranno vedere. L’obiettivo primario di Apple è quello di riempire il gap tra televisione digitale, streaming e servizi a pagamento unificandoli sotto un’unica applicazione destinata, come detto, a cambiare il mondo della vecchia tv.