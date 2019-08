Arana, nuovo acquisto dell’Atalanta, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore orobico. Ecco le parole

Dopo l’ufficialità dell’approdo, arrivano le prime dichiarazioni di Anana da giocatore dell’Atalanta, rilasciate ai canali ufficiali del club.

«Sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo club. L’Atalanta ha dimostrato grande considerazione nei miei confronti. Voglio aiutare la squadra e i compagni. Ieri sono rimasto subito colpito, questo è un grande passo per la mia carriera. So che in Italia è importante coprire bene, ho tanta voglia di mettermi in gioco e godermi a pieno questa nuova avventura»