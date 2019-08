Calciomercato Atalanta, ufficiale l’acquisto di Arana: il comunicato

Calciomercato Atalanta, ufficiale l’acquisto di Arana dal Siviglia: il comunicato della società bergamasca sul proprio sito

L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Guilherme Arana. Ecco il comunicato della società bergamasca: «Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dal Siviglia il calciatore Guilherme Arana a titolo temporaneo con diritto di opzione».

«Terzino sinistro veloce, tecnico e in grado di coprire tutta la fascia con disinvoltura, dopo le esperienze maturate in patria, poco più che ventenne si è trasferito in Europa per giocare nel Siviglia nel dicembre 2017».