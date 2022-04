Barcellona, Araujo dopo l’eliminazione: «Un fallimento, volevamo l’EL». Le parole del difensore blaugrana

Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ha parlato dopo la sconfitta blaugrana contro l’Eintracht.

Le sue parole: «Abbiamo fatto tre errori e preso tre gol. In Europa ci sono errori che non puoi commettere. Serviva più pazienza, loro erano chiusi bene dietro. Questo per noi è un fallimento, volevamo vincere l’Europa League».