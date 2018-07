Arbitri di Serie A: ecco quanto guadagnano i direttori di gara italiani

Quanto guadagna un direttore di gara? Ecco a quanto può arrivare lo stipendio degli arbitri del nostro campionato

Il 18 agosto prenderà il via la Serie A 2018/2019 e prima del suo inizio le squadre stanno effettuando le operazioni di mercato utili a rinforzare le rose. La finestra di calciomercato estiva sta regalando numerosi colpi a suon di milioni che stanno entusiasmando i tifosi: Cristiano Ronaldo alla Juventus, Riyad Mahrez al Manchester City, Radja Nainggolan all’Inter, Jorginho al Chelsea FC, Felipe Anderson al West Ham etc. Operazioni costate alle società cifre enormi sia per il cartellino dei giocatori sia per l’ingaggio. A guadagnare nel mondo del calcio, però, non ci sono solo i giocatori. C’è chi si chiede quanto guadagna chi svolge uno dei mestieri più chiacchierati al mondo: l’arbitro.

I direttori di gara impegnati sui campi di calcio sono migliaia in tutto il mondo ed ormai fare l’arbitro è divenuta una vera e propria professione che prevede un’eccellente preparazione atletica, un’adeguata conoscenza del regolamento e una buona capacità di gestire lo stress. In Serie A, la Commissione arbitrale dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri), il cui responsabile è Nicola Rizzoli, è composta da 21 fischietti, 41 assistenti arbitrali e 41 osservatori e il budget stanziato per gli stipendi si aggira intorno ai 4,8 milioni di euro annuali (4 milioni per gli arbitri e 800 mila euro per gli assistenti).

La retribuzione per ogni singola gara di un arbitro della serie maggiore non prevede una quota fissa, ma il compenso varia in base all’anzianità, la tipologia della gara e il ruolo ricoperto. Un arbitro, difatti, durante un match per il quale è stato designato può ricoprire altri ruoli, diversi da quello di direttore di gara: quarto uomo o addizionale al VAR (Video Assistant Referee).

Mediamente, un fischietto di Serie A percepisce circa 3800 euro lordi a partita a cui vanno aggiunti i rimborsi spese legati al viaggio e l’alloggio, agli assistenti e agli addizionali vanno circa 1000 euro e al quarto uomo circa 500. In Coppa Italia, invece, la retribuzione è notevolmente più bassa: 1000 euro a partita, eccetto nella finale e nella Supercoppa in cui si torna ai 3800 euro. A queste cifre si aggiunge una quota annuale che va dai 45 mila e gli 80 mila euro per gli arbitri internazionali impegnati nelle gare delle Nazionali, di Champions League e di Europa League. In queste ultime, un direttore di gara percepisce circa 4800 euro a gara, che salgono sino a 5800 dai quarti di finale in poi. Un arbitro, dunque, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 200 mila euro lordi all’anno a cui si sommano i rimborsi spese.

Il mestiere dell’arbitro però, soprattutto in Italia, non è l’unico lavoro svolto dai fischietti che devono abbandonare i campi di calcio a 45 anni, potendo proseguire la carriera arbitrale solo come addizionale al VAR. Gli arbitri italiani svolgono diverse professioni: nella Commissione di Serie A ci sono impiegati, avvocati, bancari, persino antiquari e Vigili del Fuoco.