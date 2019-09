Arbitri Serie A, Massa e Valeri ancora fermi dopo l’episodio Mertens

Arbitri Serie A, Massa e Valeri ancora non designati dopo l’episodio con protagonista Mertens, in Fiorentina-Napoli della prima giornata

Il rigore assegnato a Dries Mertens contro la Fiorentina, durante la prima giornata di campionato, ha subito creato polemiche non indifferenti riguardo al metro di giudizio utilizzato con la Var.

Gli arbitri imputati, ovvero Massa e Valeri, non erano stati designati per la seconda giornata. Si pensava a un loro naturale ritorno dopo la sosta, ma anche in questa occasione a loro non è stata assegnata nessuna partita da dirigere.