Areola, niente Inter: ufficiale il rinnovo con il PSG

Niente Inter per Alphonse Areola, portiere del PSG. L’estremo difensore resterà in Francia e non andrà via

Alphonse Areola, portiere del PSG, ha messo fine alle voci sul suo futuro firmando il rinnovo di contratto con il club francese. Il portiere, assistito da Mino Raiola, ha detto di sì ai parigini, allungando il contratto fino al 2023. L’estremo difensore francese, che da questa stagione si alterna con Gianluigi Buffon, era finito nel mirino dell’Inter per il dopo Handanovic (il suo contratto era in scadenza nel 2019) ma non andrà in nerazzurro dopo il rinnovo fino al 2023 con il Paris Saint-Germain, club del presidente Al-Khelaifi.