Argentina, Di Maria: «Sapevamo che partita sarebbe stata»

Le parole di Angel Di Maria, esterno della Juventus, dopo il successo della sua Argentina contro il Messico

Angel Di Maria ha analizzato la prestazione della sua Argentina dopo il 2-0 contro il Messico.

PAROLE – «Siamo felici di aver potuto dare una gioia ai tifosi, a noi, alle nostre famiglie. Continuiamo a lottare come sempre, continuando a dare tutto. Oggi per fortuna è arrivata una vittoria che ci dà più tranquillità. La prima partita non è andata come speravamo, ma non credo sia stata colpa della troppa pressione. Oggi penso che abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario. Sapevamo che non sarebbe stata facile e che non avremmo vinto con tanti gol di scarto».