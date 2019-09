Può sorridere la Roma. Durante la sfida tra Armenia e Bosnia sono andati in gol Mkhitaryan e Dzeko, i due giallorossi

Una pausa Nazionali con i fiocchi per la Roma, che si gode i suoi talenti. Nella sfida tra Armenia e Bosnia sono bastati appena 13 minuti ai talenti giallorossi per andare in gol. Parliamo di Mkhitaryan e Dzeko, che sono finiti entrambi sul tabellino dei marcatori.

Nella sfida che li vede l’uno contro l’altro, i due non hanno deluso le aspettative dei tifosi giallorossi: l’armeno ha segnato al 3′ e il bosniaco solo 10 minuti dopo. L’ex Arsenal si è ripetuto nel secondo tempo ed ha contribuito al 4-2 finale in favore della sua compagine.