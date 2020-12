Arsenal, Arteta e l’infortunio di Jimenez: «Pensiamo a un cambio temporaneo»

Mikel Arteta ha parlato dell’infortunio di Raul Jimenez

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio di Raul Jimenez dopo lo scontro con David Luiz facendo anche una proposta regolamentare.

«Forse è giunto il momento di pensarci. Dovremmo utilizzare una sostituzione temporanea per dare modo ai giocatori di ristabilirsi. Abbiamo avuto diverse conversazioni su questo problema. Succede raramente nel calcio, ma è comune in altri sport. È solo un suggerimento, vogliamo proteggere i nostri calciatori: se ci sono dei dubbi in qualsiasi momento, e c’è bisogno di due minuti o cinque minuti in più per capire le condizioni, sarebbe il caso di pensarci. Il giocatore vuole sempre continuare a giocare e il medico deve essere certo che il giocatore sia in grado di continuare. Se abbiamo qualche dubbio, quindi, diamo loro un po’ più di tempo del necessario, ma non si può giocare 10-15′ con 10 uomini».