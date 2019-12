Arsenal, Arteta pronto per la panchina: ha salutato il Manchester City

Arsenal, Mikel Arteta è pronto per iniziare la sua avventura coi Gunners. Lo spagnolo ha già salutato il Manchester City

Sta per iniziare l’avventura sulla panchina dell’Arsenal per Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo è a un passo dalla guida dei Gunners e mancano davvero pochissimi dettagli per far sì che il tutto diventi ufficiale.

Gianluca Di Marzio fa sapere che l’attuale allenatore in seconda di Pep Guardiola al Manchester City ha salutato la società e già nell’allenamento di questa mattina non era presente.