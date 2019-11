Arsenal: Emery è troppo rinunciatario a Leicester

L’Arsenal di Emery ha perso malamente a Leicester. La panchina del tecnico spagnolo sembra a forte rischio

Ore turbolenti in casa Arsenal dopo il crollo in casa del Leicester, con la panchina di Emery a forte rischio. La sconfitta dei Gunners è stata netta e meritata. In particolare, i londinesi hanno giocato con un atteggiamento davvero rinunciatario.

Si è visto un 532 molto passivo, la cui priorità era più che altro quella di impedire al Leicester di trovare spazi. Si vede nella slide sopra. La scelta non ha pagato, visto che le Foxes hanno dominato il match.