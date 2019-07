Arsenal Fiorentina ICC, tridente titolare inedito per Montella

Seconda partita di ICC per la Fiorentina, dopo la vittoria contro il Chivas ecco l’Arsenal. Le formazioni ufficiali

Vincenzo Montella punta su un tridente offensivo inedito nella seconda sfida di ICC, il test più impegnativo, contro l’Arsenal. Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina: 4-3-3 con Dragowski in porta, Venuti, Ceccherini, Ranieri, Terzic in difesa. A centrocampo Castrovilli, Cristoforo, Benassi, davanti Sottil, Saponara, Vlahovic.

Dall’altra parte, al Bank of America Stadium, formazione parecchio rimaneggiata anche per i Gunners che dovrebbero schierarsi con il 4-3-2-1: Martinez; Chambers, Mustafi, Monreal in difesa, Jenkinson, Burton, Olayinka, Kolasinac a centrocampo, poi Nelson e Saka alle spalle di Nketiah.