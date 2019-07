Arsenal Khedira, Emery criptico: «Mi chiedete sempre di lui…» – VIDEO

Arsenal Khedira, Emery non lascia troppi indizi quando gli si chiede del tedesco: «Ottimo giocatore, è la terza volta che mi chiedete di lui»

Sami Khedira è uno dei profili sul piede di partenza dalla Juve. Il centrocampista era ieri ad assistere alla partita tra Arsenal e Lione all’Emirates Stadium, ragion per cui è logico affiancare il suo nome ai Gunners.

Al tecnico degli inglesi, Unai Emery, è stato chiesto in conferenza cosa pensasse del giocatore tedesco come possibile rinforzo. Criptica la sua risposta: «È un ottimo giocatore, ma onestamente è la terza volta che sento parlare di lui per la nostra squadra…».