Arsenal, Koscielny snobba la tournée negli USA: la rottura coi Gunners è più vicina?

Non ha stupito troppo il comunicato dell’Arsenal, in cui il club si dice molto contrariato per il comportamento del giocatore francese. «Laurent Koscielny si è rifiutato di viaggiare negli Stati Uniti con la squadra per il tour di preparazione estiva. Siamo molto delusi dalle azioni di Laurent, che vanno contro le nostre chiare indicazioni. Speriamo di risolvere questa situazione e non aggiungeremo ulteriori commenti».

Silenzio stampa, quindi, per i Gunners sulla faccenda. Koscielny è all’ultimo anno di contratto con il club inglese e questo potrebbe essere un segnale del suo imminente addio.