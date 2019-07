Arsenal, Ozil e Kolasinac aggrediti a Londra con dei coltelli – VIDEO

Brutta disavventura, nella giornata di ieri, per Mezut Ozil e Sead Kolasinac a Londra. Alcune persone armate di coltello, infatti, hanno aggredito i due giocatori dell’Arsenal, forse nel tentativo di impadronirsi dell’automobile del tedesco su cui stavano viaggiando.

Il club londinese, secondo quanto riportato dalla BBC, avrebbe confermato l’accaduto, assicurando che entrambi i giocatori non hanno riportato ferite. In un breve filmato si intravede Kolasinac affrontare in sequenza due aggressori, armati di coltello, vicino al suv di Ozil. Le indagini finora non hanno portato ad arresti.

Ozil gets robbed, kolasinac jumps out to batter absolute fuck out of the attackers, ozil drives away, kolasinac still continues to batter fuck out the attackers swinging knives at him, What a machine kolasinac is 😂😂 pic.twitter.com/uNRKztR803

— Jack McDonald (@jackmcd976) July 26, 2019