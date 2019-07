Arsenal, prima offerta al Celtic per Tierney: i dettagli

Arsenal, prima offerta al Celtic per il terzino sinistro Tierney: ecco i dettagli della proposta dei Gunners agli scozzesi

Kieran Tierney è un obiettivo concreto per l’Arsenal. Il terzino scozzese era stato accostato anche al Napoli, come possibile alternativa a Ghoulam. Trattativa poi evidentemente non decollata.

Il terzino sinistro classe ’97 piace molto a Emery. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, l’Arsenal avrebbe offerto 30 milioni al Celtic: 28 milioni di base fissa, e due milioni di bonus. Gli scozzesi starebbero prendendo tempo per decidere.