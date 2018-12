Arshavin vince una scommessa e diventa…barbiere

Andrej Arshavin ha vinto una scommessa con un blogger russo, il quale lo aveva sfidato a non segnare più di otto reti nel campionato kazako

Andrej Arshavin oggi gioca in Kazakistan, col Kairat. In campionato ha messo a segno otto reti in 25 partite. Niente di strano, ma quel numero gli ha fatto vincere una scommessa contro un blogger russo, il quale lo aveva sfidato sul fatto che non avrebbe segnato più di sette volte. Scommessa vinta per il russo ex Zenit e Arsenal, che è diventato barbiere per un giorno.

ARSHAVIN BARBIERE – Il ‘pegno’ da pagare per il blogger russo è stato un taglio di capelli, in cui si è cimentato proprio il calciatore. La foto del taglio, tra i sorrisi, ha fatto il giro dei social destando grande attenzione da parte dei fan di tutto il mondo.