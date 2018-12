Ascoli-Brescia highlights e gol: le azioni salienti del match della 17ª giornata della Serie B 2018/2019

Ascoli-Brescia highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 17° turno della Serie B 2018/2019. Allo stadio ‘Del Duca’ di Ascoli Piceno, i bianconeri guidati da Vincenzo Vivarini ricevono la formazione di Eugenio Corini. Ascoli (20 punti) posizionato a metà classifica e reduce dal pareggio interno col Cittadella; Brescia (27) che vive un ottimo periodo, reduce dalla vittoria interna sul Lecce che gli ha permesso di scavalcare i salentini al secondo posto in classifica.

I precedenti totali tra le due squadre sono 39: bilancio favorevole ai marchigiani con 18 vittorie, 14 pareggi e 7 successi lombardi. Adesso è di nuovo Ascoli-Brescia: bianconeri per rimanere in scia della zona playoff, biancoblu per rafforzare il secondo posto in classifica. Ecco il gol e gli highlights della gara del ‘Del Duca’: