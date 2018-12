Ascoli – Perugia si giocherà all’Adriatico di Pescara

Ascoli – Perugia, sfida molto sentita dalle due tifoserie, non si giocherà in terra marchigiana bensì all’Adriatico di Pescara. Le ultimissime notizie

Niente da fare per i tifosi dell’Ascoli che avevano sperato di poter assistere al match con il Perugia allo stadio Del Duca: la sfida di Serie B Ascoli – Perugia si giocherà sabato prossimo alle ore 15 sul neutro di Pescara. Questo il comunicato del club bianconero: «L’Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. comunica che la partita Ascoli-Perugia, in programma sabato 19 novembre alle ore 15:00 e valida per la 15^ giornata di andata del campionato di Lega B ConTe.it, si disputerà allo stadio Adriatico di Pescara. Il club bianconero ribadisce con fermezza che tale spostamento dovrà rappresentare un episodio isolato e auspica di conoscere dalle autorità competenti nel minor tempo possibile gli esiti riguardanti l’agibilità dello stadio Del Duca e la fattibilità della Curva Sud provvisoria».

IL COMUNICATO – Prosegue la società marchigiana: «L’Ascoli Picchio, come già dichiarato nei giorni scorsi dall’Amministratore Unico Cardinaletti, intende realizzare il settore provvisorio di fronte all’attuale Curva Sud in tempi tali da poter contare nel nuovo settore fin dalla partita interna successiva a quella col Perugia. Certo della comprensione dei propri sostenitori, il Club di Corso Vittorio Emanuele si scusa per i disagi arrecati per l’imprevista trasferta e si augura che gli abbonati e tutti i sostenitori dell’Ascoli seguano numerosi la squadra a Pescara».