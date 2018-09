Marco Asensio, dopo l’ultima gara del Real Madrid, ha parlato di Cristiano Ronaldo ribadendo la compattezza dei blancos anche senza il portoghese

Il Real Madrid vola in Liga e, dopo tre giornate, è in testa alla classifica a punteggio pieno. Tra i protagonisti dell’avvio stagionale dei blancos c’è Marco Asensio, sempre impiegato titolare da Lopetegui nelle prime tre gare di campionato. Il trequartista spagnolo, dopo lultima gara vinta (4-1) contro il Leganes, risposto alle domande dei cronisti, i quali gli hanno domandato anche del nuovo corso senza Cristiano Ronaldo: «La Juventus sarà una grande famiglia, ma anche il Real Madrid lo è – le parole riportate da Marca – Non so se siamo più o meno squadra senza Cristiano. In tutto il tempo che sono stato qui siamo sempre stati una squadra, dentro e fuori dal campo. Io sono felice per il minutaggio che ho avuto fin qui e per come stanno andando le cose. Luis Enrique? Son felice di essere importante per il selezionatore e perchè lui ha fiducia in me».