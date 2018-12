Assist Fantacalcio, Serie A: 31ª giornata

Assist Fantacalcio per la 31ª giornata del campionato di Serie A, diamo uno sguardo a chi ha preso il fatidico +1 in questa settimana

Assist Fantacalcio per la 31ª giornata del campionato di Serie A. Volete sapere se un giocatore della vostra squadra ha preso il famigerato +1 per gli assist? Siete alla ricerca di punti in più per capire se questa settimana il vostro Fantacalcio è andato bene o meno? Allora siete nel posto giusto, perché andiamo adesso a vedere quali sono stati i giocatori a essersi guadagnati quel punto vitale per le leghe. Ricordiamo che questa rubrica è associata con www.fantaclub.it.

Empoli 1-1 Pescara

1-0 Marilungo fa da sponda, El Kaddouri piazza in gol: assist di Marilungo.

1-1 Bahebeck per Caprari, che salta Skorupski e deposita in gol: assist di Bahebeck.

Atalanta 1-1 Sassuolo

0-1 Errore della difesa, Pellegrini sfrutta e segna: no assist.

1-1 Cross di Gomez, colpo di testa di Cristante e gol: assist di Gomez.

Juventus 2-0 Chievo

1-0 Da destra cross di Dybala, Higuain gira in gol: assist di Dybala.

2-0 Lichtsteiner dentro, Higuain stoppa e segna: assist di Lichtsteiner.

Sampdoria 2-2 Fiorentina

1-0 Una deviazione della difesa aiuta Fernandes, tiro e vantaggio Doria: no assist.

1-1 Corner di Valero, Rodriguez pareggia di testa: assist di Valero da fermo.

2-1 Apertura di Schick per Alvarez che segna: assist di Schick.

2-2 Saponara per Babacar che da venti metri la stoppa, la porta sul piede giusto e si crea da solo la chance per segnare: no assist.

Bologna 0-3 Roma

0-1 Involontariamente la palla sbatte su Manolas e Fazio segna: no assist.

0-2 Passaggio in profondità di Dzeko, raccoglie Salah che segna: assist di Dzeko.

0-3 Tocco di Perotti, Dzeko fa tris: assist di Perotti.

Cagliari 2-3 Torino

1-0 Rigore di Borriello: no assist.

1-1 Ljajic da lontanissimo la sposta sul destro e segna: no assist.

1-2 Cross di Zappacosta, Belotti fa gol di testa: assist di Zappacosta.

1-3 Falque appoggia, Acquah scarica in gol: assist di Falque.

2-3 Cross di Farias, Han segna di testa: assist di Farias.

Crotone 2-1 Inter

1-0 Rigore di Falcinelli: no assist.

2-0 Trotta in verticale, Falcinelli scucchiaia in gol: assist di Trotta.

2-1 Sponda di Kondogbia, D’Ambrosio accorcia: assist di Kondogbia.

Milan 4-0 Palermo

1-0 Punizione di Suso: no assist.

2-0 Pasalic segna dopo un rimpallo: no assist.

3-0 Cross di Calabria, Bacca segna di testa: assist di Calabria.

4-0 Azione personale di Deulofeu: no assist.

Udinese 3-0 Genoa

1-0 De Paul porta palla sul destro e segna da lontano: no assist.

2-0 Un rimpallo premia Zapata: no assist.

3-0 De Paul direttamente da corner, Rubinho smanaccia in porta: no assist.

Lazio 0-3 Napoli

0-1 Hamsik dentro, Callejon appoggia in gol: assist di Hamsik.

0-2 Allan cross, Insigne tocca in rete: assist di Allan.

0-3 Zielinski tocca per Insigne, tiro di prima e gol: assist di Zielinski.