Atalanta a San Siro per la Champions? Fumata bianca vicina, le ultime

L’Atalanta potrebbe coronare il proprio sogno di giocare la Champions a San Siro: i nerazzurri hanno ricevuto l’ok da parte di Inter e Beppe Sala

L’Atalanta non giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo le gare casalinghe di Champions League. Questo si sapeva, i lavori non saranno ultimati per l’inizio della competizione europea più importante e così gli orobici sono costretti a trovare un’altra casa.

La prima sede alternativa designata per ospitare i match della squadra di Gian Piero Gasperini era stato il Mapei Stadium di Reggio Emilia, già a norma per le richieste Uefa, tuttavia nelle scorse ore è emersa una nuova ipotesi: San Siro, in virtù dell’assenza del Milan nelle coppe europee. L’Inter avrebbe dato già il suo assenso, così come il sindaco di Milano Beppe Sala. Anche le questure di Bergamo e Milano sono state allertate e hanno dato parere positivo.

La palla, quindi, passa nelle mani del Milan ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si respira un certo ottimismo a Zingonia per il parere positivo dei rossoneri nonostante alcuni gruppi ultrà del Diavolo vedano questo “trasloco” come un affronto. L’Atalanta a San Siro per la Champions può diventare realtà.