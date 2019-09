Atalanta, arriva in prova il brasiliano Pacheco: ecco di chi si tratta

Atalanta, arriva in prova il difensore brasiliano Pacheco: ecco chi è il 17enne nei prossimi giorni in campo a Zingonia

C’è un giocatore in più pronto a mettersi in mostra a Zingonia. Si tratta del brasiliano (con passaporto italiano) Guilherme Villanueva Pacheco, 18 anni il prossimo 14 settembre. Il ragazzo è atteso nelle prossime ore e verrà valutato in una sorta di provino fino a venerdì.

Difensore, classe 2001, Pacheco è attualmente svincolato dopo il fallimento dello Jota Malucelli Futebol Clube. E ora sogna una grande occasione, magari proprio con la Dea di Gasperini.