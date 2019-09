Una brutta serata per l’Atalanta nell’esordio Champions

Non poteva iniziare in modo peggiore l’avventura dell’Atalanta in Champions League. Ieri sera la squadra di Gasperini è stata letteralmente travolta dalla Dinamo Zagabria che ha vinto per 4-0.

Ciò che però preoccupa maggiormente è la mancanza del gol. Le punte diamante della Dea infatti non vedono più la porta: Ilicic, Gomez e Zapata sono a secco da quattro mesi, precisamente dalla gara di Coppa Italia persa poi contro la Lazio.