Bologna, Mihajlovic: «Arnautovic? Non possiamo permetterci di farlo infortunare...»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Atalanta.

«Dal 2009 non abbiamo mai vinto qui, è passato troppo tempo. Giocare con l’Atalanta è molto difficile, non solo in casa ma anche fuori. Noi abbiamo le carte in regola per farcela, dobbiamo metterci voglia e rabbia. Arnautovic? Lui è sempre stato a disposizione. Dobbiamo gestirlo perché è tornato dagli Europei, non possiamo permetterci il lusso di farlo infortunare».