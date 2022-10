Atalanta, capolista compatta e sicura. Miglior difesa e mai passata svantaggio

La capolista Atalanta può vantare di essere una squadra solida e sicura, ma soprattutto mai passata in svantaggio

Attualmente l’Atalanta è in testa alla classifica insieme al Napoli rimanendo ancora imbattuta in campionato: pareggiando soltanto contro il Milan Campione d’Italia e Cremonese (colpa di un piccolo errore), ma per il resto i nerazzurri hanno sempre vinto contro tutto e tutti.

Nonostante il vero valore della Dea debba ancora venire fuori, i numeri che accompagnano i bergamaschi sono assai interessanti, perché non solo l’Atalanta è la miglior difesa del campionato, ma in Europa è l’unica a non essere mai passata in svantaggio: sottolineando la solidità di un gruppo rodato, compatto e affamato.