Atalanta, la Champions significa (anche) Youth League: i tre talenti da seguire nella Primavera della prossima stagione

L’Atalanta, con il successo nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, è ufficialmente sbarcata in Champions League. Che significa prestigio ed introiti per il club, ma anche Youth League per la Primavera che verrà.

Uno dei fiori all’occhiello, come sempre, della società orobica. Una formazione che già in questa stagione ha iniziato a mettere in mostra i talenti della prossima stagione. A partire dalla punta Piccoli, classe 2001 che ha già respirato l’aria della prima squadra. Per arrivare al coetaneo Cortinovis, tecnica ed estro sulla trequarti. Fino all’ivoriano Traoré, esterno d’estro di grande passo nato addirittura nel 2002.