Atalanta, che incubo: ecco da quanto non vinceva la Dinamo in Europa

Atalanta, che incubo: brusco risveglio con il 4-0 in Croazia, ecco da quanto non vinceva la Dinamo Zagabria in Europa

Brusco risveglio per l’Atalanta che – all’esordio assoluto in Champions League – rimedia una severa batosta. Gli uomini di Gasperini, infatti, sono stati superati 4-0 dalla Dinamo Zagabria in una gara che non li ha mai visti protagonisti.

Una sconfitta che fa clamore, e non soltanto per le proporzioni. La squadra croata, infatti, in Europa era reduce da ben undici sconfitte di fila. Prima della gioia di ieri sera, almeno.