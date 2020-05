Atalanta: come Gomez e Ilicic influenzano il gioco

Sfruttando le caratteristiche di Gomez e Ilicic, l’Atalanta è una delle squadre che attacca più per vie esterne. Poche offensive dal centro

L’Atalanta è una squadra che sfrutta molto le catene laterali per attaccare, con continue rotazioni di posizione. Un dato significativo: la Dea è la penultima squadra che in Italia attacca per vie centrali, con solo il 24% delle offensive che arriva dagli spazi interni.

Evidente come Gomez e Ilicic influenzino la manovra offensiva. Anche se spesso l’argentino entra molto dentro al campo (si alterna tra la posizione di trequartista esterno e quella di centrocampista), entrambi amano ricevere da una posizione defilata.