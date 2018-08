Atalanta-Copenaghen 0-0 highlights: la sintesi dell’Europa League – VIDEO

Atalanta-Copenaghen gol e highlights: la sintesi del playoff di Europa League. Le azioni della partita del Mapei Stadium – VIDEO

L’Atalanta si è già lasciata alle spalle la sfida di campionato vinta in carrozza contro il Frosinone all’esordio in campionato. Perché è tempo di Europa League e gli orobici non hanno alcuna intenzione di sfigurare, anzi. Gomez e compagni stanno bene e adesso possono affrontare il playoff europeo contro il Copenaghen senza alcuna paura. Gasperini sogna, perché i nerazzurri stanno bene e possono sognare. L’attacco fa paura: Gomez, Zapata, Barrow e l’ultimo arrivato Pasalic promettono battaglia nel match suggestivo del Mapei Stadium contro i danesi.

ATALANTA-COPENAGHEN: SINTESI PRIMO TEMPO – L’Atalanta inizia subito forte, come il suo solito, provando a impensierire Joronen con lo scatto di Barrow. Gli uomini di Gasperini vanno più volte alla conclusione, costringendo gli avversari a chiudersi in difesa. La formazione diSolbakken dimostra di saper compiere in maniera ottimale la fase difensiva mentre la fase offensiva, anche per via delle ottime chiusure di de Roon & Co, risulta meno sciolta e fluida. Con il passare del tempo, il Copenaghen riesce a organizzarsi a partire dalla sua metà campo, esibendo un palleggio a tratti efficace, ordinato e pericoloso.

ATALANTA-COPENAGHEN: SINTESI SECONDO TEMPO – L’Atalanta preme sull’acceleratore: prima Gomez e poi Hateboer sfiorano il gol del vantaggio, ma il fortino del Copenaghen resiste. La Dea dovrà giocarsi il tutto per tutto in Danimarca.