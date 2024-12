Atalanta Cesena, i Top della Dea: Gasperini azzecca tutto, De Ketelaere demoralizza gli avversari, Samardzic è dentro il gioco

Atalanta, le pagelle dei migliori nella vittoria della Dea contro il Cesena in Coppa Italia: sono mister Gasperini e poi De Ketelaere e Samardzic

Gara tennistica quella dell’Atalanta sul Cesena, se non fosse che sul 6-0 in quello sport il set si chiude, mentre a Bergamo i romagnoli sono riusciti a segnare il punto di consolazione. Il passaggio ai quarti di finale, dove la Dea troverà il Bologna, lo si deve a una prova corale. Ciò non toglie che ad eccellere ci siano alcune individualità. Su La Gazzetta dello Sport le eccellenze, premiate con il 7,5, sono tre: il mister e due giocatori.

GASPERINI – «Con le scelte iniziali indirizza atteggiamento e gara, con quelle in corsa distribuisce e toglie minuti come desiderava».

DE KETELAERE – «Costruisce e segna il 2-0 e da lì è una sinfonia di calcio che non lo porta solo alla doppietta: demoralizzante, per gli altri».

SAMARDZIC – «Sfiora il 3-0 con un sinistro a giro, lo trova subito dopo e insiste fino al raddoppio. Rischia qualcosa (16 palle perse) ma è sempre “dentro” il gioco».