Atalanta, cuore di capitano: il Papu Gomez scalpita già, tra Ibiza e Clusone

Atalanta, cuore di capitano: il Papu Gomez scalpita già, pronto per il ritiro di Clusone dopo la preparazione ad Ibiza

Un capitano dà sempre il buon esempio. E lo sa bene Papu Gomez, che al braccio porta la fascia dell’Atalanta. Il fantasista argentino è stato il primo nerazzurro a rientrare alla base, con ben tre giorni d’anticipo sull’inizio del ritiro a Clusone.

Non soltanto. Perché, in vacanza, il Papu ha lavorato con grande scrupolo per presentarsi al via della preparazione già in ottime condizioni atletiche. Ad Ibiza, infatti, è stato seguito da Vaccariello, ex preparatore degli orobici.